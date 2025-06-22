https://ria.ru/20250622/vzryv-2024583270.html

Появились подробности взрыва газа в Свердловской области

Появились подробности взрыва газа в Свердловской области - РИА Новости, 22.06.2025

Появились подробности взрыва газа в Свердловской области

Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:09:00+03:00

2025-06-22T09:09:00+03:00

2025-06-22T09:09:00+03:00

происшествия

серов

россия

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира, госпитализированы четыре человека, трое из них – в удовлетворительном состоянии. "Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть", - сообщил представитель полиции. Он добавил, что среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошёл инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры - супружеская пара и ребенок. По факту ЧП следователи начали проверку на предмет возможного наличия признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

серов

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, серов, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область