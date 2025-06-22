https://ria.ru/20250622/vzryv-2024583270.html
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области - РИА Новости, 22.06.2025
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:09:00+03:00
2025-06-22T09:09:00+03:00
2025-06-22T09:09:00+03:00
происшествия
серов
россия
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира, госпитализированы четыре человека, трое из них – в удовлетворительном состоянии. "Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть", - сообщил представитель полиции. Он добавил, что среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошёл инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры - супружеская пара и ребенок. По факту ЧП следователи начали проверку на предмет возможного наличия признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
серов
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серов, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Серов, Россия, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Взрыв в Серове прогремел, когда мужчина включил чайник, несмотря на запах газа