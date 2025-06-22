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Появились подробности взрыва газа в Свердловской области - РИА Новости, 22.06.2025
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09:09 22.06.2025
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Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области - РИА Новости, 22.06.2025
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:09:00+03:00
2025-06-22T09:09:00+03:00
происшествия
серов
россия
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира, госпитализированы четыре человека, трое из них – в удовлетворительном состоянии. "Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть", - сообщил представитель полиции. Он добавил, что среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошёл инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры - супружеская пара и ребенок. По факту ЧП следователи начали проверку на предмет возможного наличия признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
серов
россия
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происшествия, серов, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Серов, Россия, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области

Взрыв в Серове прогремел, когда мужчина включил чайник, несмотря на запах газа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Хлопок в жилой пятиэтажке в свердловском Серове произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира, госпитализированы четыре человека, трое из них – в удовлетворительном состоянии.
«
"Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть", - сообщил представитель полиции.
Он добавил, что среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошёл инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры - супружеская пара и ребенок.
По факту ЧП следователи начали проверку на предмет возможного наличия признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияСеровРоссияВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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