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В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв

В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв - РИА Новости, 22.06.2025

В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв

В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:29:00+03:00

2025-06-22T08:29:00+03:00

2025-06-22T12:12:00+03:00

свердловская область

серов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

валерий горелых

денис паслер

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Что известно:Как отметил врио губернатора Денис Паслер, трое из них — в удовлетворительном состоянии."Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", — уточнил он.Предположительно, взрыв произошел, когда местный житель включил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Среди пострадавших:Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.В ликвидации последствий участвуют 29 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html

свердловская область

серов

россия

екатеринбург

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свердловская область, серов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, валерий горелых, денис паслер, екатеринбург