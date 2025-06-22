В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв
В свердловском Серове прогремел взрыв газа, госпитализированы 4 человека
© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской областиВзрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Что известно:
- ЧП случилось в воскресенье в 07:24 мск в доме на улице Зеленая;
- в квартире на пятом этаже произошел взрыв без последующего горения;
- эвакуировались 240 человек;
- пострадали четверо, включая четырехлетнего ребенка;
- повреждены чердачное перекрытие и квартира.
Как отметил врио губернатора Денис Паслер, трое из них — в удовлетворительном состоянии.
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"Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", — уточнил он.
Предположительно, взрыв произошел, когда местный житель включил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиВзрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
Среди пострадавших:
- мужчина 1987 года рождения;
- семья из расположенной ниже квартиры.
Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
В ликвидации последствий участвуют 29 человек и девять единиц техники.