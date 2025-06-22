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В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв - РИА Новости, 22.06.2025
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08:29 22.06.2025 (обновлено: 12:12 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vzryv--2024578057.html
В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв
В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв - РИА Новости, 22.06.2025
В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв
В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:29:00+03:00
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свердловская область
серов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
валерий горелых
денис паслер
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Что известно:Как отметил врио губернатора Денис Паслер, трое из них — в удовлетворительном состоянии."Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", — уточнил он.Предположительно, взрыв произошел, когда местный житель включил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Среди пострадавших:Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.В ликвидации последствий участвуют 29 человек и девять единиц техники.
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свердловская область
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свердловская область, серов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, валерий горелых, денис паслер, екатеринбург
Свердловская область, Серов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Валерий Горелых, Денис Паслер, Екатеринбург
В Свердловской области в пятиэтажке прогремел взрыв

В свердловском Серове прогремел взрыв газа, госпитализированы 4 человека

© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской областиВзрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской области
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В пятиэтажке в Серове Свердловской области прогремел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Что известно:
  • ЧП случилось в воскресенье в 07:24 мск в доме на улице Зеленая;
  • в квартире на пятом этаже произошел взрыв без последующего горения;
  • эвакуировались 240 человек;
  • пострадали четверо, включая четырехлетнего ребенка;
  • повреждены чердачное перекрытие и квартира.
© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской областиПоследствия взрыва бытового газа в Серове
Последствия взрыва бытового газа в Серове, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской области
Последствия взрыва бытового газа в Серове
Как отметил врио губернатора Денис Паслер, трое из них — в удовлетворительном состоянии.
«
"Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", — уточнил он.
Предположительно, взрыв произошел, когда местный житель включил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиВзрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Взрыв газа произошел утром в воскресенье в пятиэтажке в свердловском Серове
Среди пострадавших:
  • мужчина 1987 года рождения;
  • семья из расположенной ниже квартиры.
Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
В ликвидации последствий участвуют 29 человек и девять единиц техники.
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Свердловская областьСеровРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВалерий ГорелыхДенис ПаслерЕкатеринбург
 
 
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