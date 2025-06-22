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"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области

"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2025

"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области

Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:45:00+03:00

2025-06-22T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России в районе н. п. Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника", — говорится в сообщении.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области 2025-06-22T21:45 true PT0M36S

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф