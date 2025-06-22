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"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2025
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21:45 22.06.2025 (обновлено: 23:38 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vsu-2024698754.html
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2025
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:45:00+03:00
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херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России в районе н. п. Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника", — говорится в сообщении.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области

"Искандер" поразил полигон с более чем 70 военными ВСУ в Херсонской области

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны.
«
"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России в районе н. п. Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника", — говорится в сообщении.
  • При нанесении удара применялись кассетные боеприпасы.
  • Средства объективного контроля зафиксировали поражение места скопления украинских националистов и возгорание транспорта.
  • Результативность удара и большое количество уничтоженных боевиков подтверждается оперативным прибытием к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ.
  • Они попали на кадры объективного контроля.
  • Уничтожено более десяти автомобилей и прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран".
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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