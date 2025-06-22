https://ria.ru/20250622/vsu-2024698754.html
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 22.06.2025
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:45:00+03:00
2025-06-22T21:45:00+03:00
2025-06-22T23:38:00+03:00
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024699341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_866654754c82158c5888f4204e23ece7.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар комплексом "Искандер-М" по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщило Минобороны."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России в районе н. п. Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника", — говорится в сообщении.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024699341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b875d2a592375d02aa75e20a0d0d3eb.jpg
Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
Видео удара "Искандером-М" с кассетной боевой частью по объекту ВСУ в Херсонской области
2025-06-22T21:45
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
"Искандер" уничтожил более 70 военных ВСУ в Херсонской области
"Искандер" поразил полигон с более чем 70 военными ВСУ в Херсонской области