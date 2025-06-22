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В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ
В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:49:00+03:00
2025-06-22T18:49:00+03:00
2025-06-22T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
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безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "В Миллеровском районе силами и средствами противовоздушной обороны в период с 18.00 до 18.30 мск отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ, никто не пострадал