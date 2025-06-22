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В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:49:00+03:00

2025-06-22T18:49:00+03:00

2025-06-22T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллеровский район

юрий слюсарь

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "В Миллеровском районе силами и средствами противовоздушной обороны в период с 18.00 до 18.30 мск отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

миллеровский район

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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь , россия, вооруженные силы украины, безопасность