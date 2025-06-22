https://ria.ru/20250622/vsu-2024668596.html

Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2025

Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:53:00+03:00

2025-06-22T16:53:00+03:00

2025-06-22T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974066232_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3137f62849c61d8ec8e27ae10532a08.jpg

ТОКМАК, 22 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение тяжелой бронетехники на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Они пытаются сделать ротации на своих позициях, которые мы предотвращаем. Техники вообще не видно. Только пикапы – легкобронированные. Тяжелой техникой не передвигаются, во-первых, потому что это невозможно, так как наши FPV расчеты летают, разведка БПЛА их вычисляет. Они не могут двигаться на тяжелой технике",- сказал "Вохан".

https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748524.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф