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Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2025
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:53:00+03:00
2025-06-22T16:53:00+03:00
2025-06-22T16:53:00+03:00
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ТОКМАК, 22 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение тяжелой бронетехники на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Они пытаются сделать ротации на своих позициях, которые мы предотвращаем. Техники вообще не видно. Только пикапы – легкобронированные. Тяжелой техникой не передвигаются, во-первых, потому что это невозможно, так как наши FPV расчеты летают, разведка БПЛА их вычисляет. Они не могут двигаться на тяжелой технике",- сказал "Вохан".
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротации ВСУ в районе Работино в Запорожской области