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Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2025
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16:53 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/vsu-2024668596.html
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2025
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:53:00+03:00
2025-06-22T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТОКМАК, 22 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение тяжелой бронетехники на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Они пытаются сделать ротации на своих позициях, которые мы предотвращаем. Техники вообще не видно. Только пикапы – легкобронированные. Тяжелой техникой не передвигаются, во-первых, потому что это невозможно, так как наши FPV расчеты летают, разведка БПЛА их вычисляет. Они не могут двигаться на тяжелой технике",- сказал "Вохан".
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россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных БПЛА сорвали ротации ВСУ в районе Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный держит беспилотник
Российский военный держит беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военный держит беспилотник. Архивное фото
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ТОКМАК, 22 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России срывают ротации украинских боевиков и сделали невозможным передвижение тяжелой бронетехники на переднем крае линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан".
"Они пытаются сделать ротации на своих позициях, которые мы предотвращаем. Техники вообще не видно. Только пикапы – легкобронированные. Тяжелой техникой не передвигаются, во-первых, потому что это невозможно, так как наши FPV расчеты летают, разведка БПЛА их вычисляет. Они не могут двигаться на тяжелой технике",- сказал "Вохан".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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