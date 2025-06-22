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В АТОР рассказали об ущербе туроператоров из-за ближневосточного конфликта - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:26 22.06.2025 (обновлено: 15:19 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/uscherb-2024586756.html
В АТОР рассказали об ущербе туроператоров из-за ближневосточного конфликта
В АТОР рассказали об ущербе туроператоров из-за ближневосточного конфликта - РИА Новости, 22.06.2025
В АТОР рассказали об ущербе туроператоров из-за ближневосточного конфликта
Ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за четыре дня (13-16 июня) составил около 200 миллионов рублей, но они уже вывезли РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:26:00+03:00
2025-06-22T15:19:00+03:00
пмэф-2025
удар сша по ядерным объектам в иране
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
ближний восток
оаэ
россия
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за четыре дня (13-16 июня) составил около 200 миллионов рублей, но они уже вывезли почти всех туристов, застрявших в ОАЭ, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей", — сказала Ломидзе. Она уточнила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке очень серьезно отразилось на полетных программах, маршруты которых проходили через воздушные пространства тех стран, которые вынуждены были закрыть небо. Это затронуло тысячи российских граждан, отдыхающих или планировавших отдых в ОАЭ или направляющихся транзитом в другие страны, подчеркнула глава АТОР. "Пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически полностью легли на туроператоров: кому-то пришлось продлить проживание в отелях, кому-то искали билеты других авиакомпаний, потому что ряд компаний практически перестал летать в и из России", — добавила Ломидзе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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удар сша по ядерным объектам в иране, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, ближний восток, оаэ, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
ПМЭФ-2025, Удар США по ядерным объектам в Иране, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, Ближний Восток, ОАЭ, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
В АТОР рассказали об ущербе туроператоров из-за ближневосточного конфликта

Туроператоры РФ за 4 дня конфликта на Ближнем Востоке потеряли около 200 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за четыре дня (13-16 июня) составил около 200 миллионов рублей, но они уже вывезли почти всех туристов, застрявших в ОАЭ, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей", — сказала Ломидзе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Она уточнила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке очень серьезно отразилось на полетных программах, маршруты которых проходили через воздушные пространства тех стран, которые вынуждены были закрыть небо. Это затронуло тысячи российских граждан, отдыхающих или планировавших отдых в ОАЭ или направляющихся транзитом в другие страны, подчеркнула глава АТОР.
"Пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически полностью легли на туроператоров: кому-то пришлось продлить проживание в отелях, кому-то искали билеты других авиакомпаний, потому что ряд компаний практически перестал летать в и из России", — добавила Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ПМЭФ-2025Удар США по ядерным объектам в ИранеАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеБлижний ВостокОАЭРоссияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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