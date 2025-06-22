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В Киеве сделали внезапное заявление о единстве России и Украины - РИА Новости, 22.06.2025
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21:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024697853.html
В Киеве сделали внезапное заявление о единстве России и Украины
В Киеве сделали внезапное заявление о единстве России и Украины - РИА Новости, 22.06.2025
В Киеве сделали внезапное заявление о единстве России и Украины
Украине жизненно необходим братский союз с Россией и Белоруссией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:31:00+03:00
2025-06-22T21:31:00+03:00
украина
россия
белоруссия
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
единство
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украине жизненно необходим братский союз с Россией и Белоруссией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.“Единство России, Украины и Беларуси — не идея прошлого, а условие настоящего и будущего. Я как гражданин Украины, как депутат украинского парламента, убеждён: очень скоро придёт день, когда я с гордостью, ответственностью и полномочиями скажу: “Украина — часть большого, сильного, настоящего братского союза России, Беларуси и Украины”. Союз трёх братских народов — это не теория, это необходимость. Это не политический проект — это вопрос жизни и смерти”, — написал депутат.Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что русские и украинцы — это один народ, поэтому по сути "вся Украина наша".При этом он отметил, что на Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету. Путин подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала это право. При этом Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет, сказал он.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
https://ria.ru/20250622/putin-2024674083.html
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украина, россия, белоруссия, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, единство
Украина, Россия, Белоруссия, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Единство
В Киеве сделали внезапное заявление о единстве России и Украины

Дмитрук: Украине жизненно необходим союз с Россией

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украине жизненно необходим братский союз с Россией и Белоруссией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Единство России, Украины и Беларуси — не идея прошлого, а условие настоящего и будущего. Я как гражданин Украины, как депутат украинского парламента, убеждён: очень скоро придёт день, когда я с гордостью, ответственностью и полномочиями скажу: “Украина — часть большого, сильного, настоящего братского союза России, Беларуси и Украины”. Союз трёх братских народов — это не теория, это необходимость. Это не политический проект — это вопрос жизни и смерти”, — написал депутат.
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УкраинаРоссияБелоруссияАртем ДмитрукВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныЕдинство
 
 
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