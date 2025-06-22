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"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.06.2025
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17:27 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
Обвинения в адрес России в том, что она якобы похищает украинских детей, являются полностью выдуманными киевским режимом, написал в статье для Mysl Polska... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:27:00+03:00
2025-06-22T17:27:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы похищает украинских детей, являются полностью выдуманными киевским режимом, написал в статье для Mysl Polska журналист Матеуш Пискорский.“Могли ли русские похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы “русифицировать” их, как открыто заявляют и польскоязычные СМИ? Конечно, нет. Большинство семей в прифронтовой зоне, то есть на востоке и юге Украины, являются русскоязычными. Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их “русифицировать”. И снова — Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении Путина по похищению детей”, — написал обозреватель.Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, — это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы".Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Помощник президента Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.
https://ria.ru/20250622/gosperevorot-2024620811.html
https://ria.ru/20250618/polsha-2023632555.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, владимир путин, мария львова-белова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

MP: Киев выдумал обвинения в адрес России в похищении украинских детей

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы похищает украинских детей, являются полностью выдуманными киевским режимом, написал в статье для Mysl Polska журналист Матеуш Пискорский.
“Могли ли русские похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы “русифицировать” их, как открыто заявляют и польскоязычные СМИ? Конечно, нет. Большинство семей в прифронтовой зоне, то есть на востоке и юге Украины, являются русскоязычными. Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их “русифицировать”. И снова — Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении Путина по похищению детей”, — написал обозреватель.
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Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, — это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы".
Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Помощник президента Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.
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