https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html

"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.06.2025

"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

Обвинения в адрес России в том, что она якобы похищает украинских детей, являются полностью выдуманными киевским режимом, написал в статье для Mysl Polska... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:27:00+03:00

2025-06-22T17:27:00+03:00

2025-06-22T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы похищает украинских детей, являются полностью выдуманными киевским режимом, написал в статье для Mysl Polska журналист Матеуш Пискорский.“Могли ли русские похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы “русифицировать” их, как открыто заявляют и польскоязычные СМИ? Конечно, нет. Большинство семей в прифронтовой зоне, то есть на востоке и юге Украины, являются русскоязычными. Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их “русифицировать”. И снова — Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении Путина по похищению детей”, — написал обозреватель.Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, — это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы".Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Помощник президента Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.

https://ria.ru/20250622/gosperevorot-2024620811.html

https://ria.ru/20250618/polsha-2023632555.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, владимир путин, мария львова-белова