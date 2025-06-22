На Украине объяснили, что ждет Киев после ударов США по Ирану
"Страна.ua": Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану, пишет издание "Страна.ua".
"Втягивание же США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, приведет к росту цен на нефть (а значит, к укреплению позиций России) и, возможно, к окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины", — говорится в публикации.
"Втягивание же США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, приведет к росту цен на нефть (а значит, к укреплению позиций России) и, возможно, к окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины", — говорится в публикации.
Кроме того, еще одно негативное для Киева последствие сегодняшнего удара: еще большее размывание понятий международного права.
Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.
Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.