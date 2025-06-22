https://ria.ru/20250622/ukraina-2024609143.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:48:00+03:00

2025-06-22T11:48:00+03:00

2025-06-22T11:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 11.30 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html

россия

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины