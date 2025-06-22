https://ria.ru/20250622/ukraina-2024609143.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:48:00+03:00
2025-06-22T11:48:00+03:00
2025-06-22T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 11.30 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу