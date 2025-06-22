https://ria.ru/20250622/ukraina-2024602228.html
В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО
В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО - РИА Новости, 22.06.2025
В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО
Бесконечные обещания Украине принять ее в НАТО не помогают, а лишь толкают Киев дальше по пути разрушения, заявил политолог Чарльз Купчан в журнале Foreign... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:26:00+03:00
2025-06-22T11:26:00+03:00
2025-06-22T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Бесконечные обещания Украине принять ее в НАТО не помогают, а лишь толкают Киев дальше по пути разрушения, заявил политолог Чарльз Купчан в журнале Foreign Affairs."Отказ от членства облегчит переговоры о прекращении огня с Россией, чьи законные возражения против вступления Украины в альянс послужили одной из причин начала конфликта в 2022 году", – подчеркнул эксперт.Следовательно, по его мнению, члены организации должны сконцентрировать свое внимание на том, чтобы сделать Украине более реалистичные предложения по безопасности.На предстоящем саммите в Гааге НАТО приняла решение сократить повестку дня, исключив из нее заседание Совета по Украине, чтобы избежать разногласий между странами-участницами организации, узнало Politico. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение Альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.
https://ria.ru/20250518/merts-2017641350.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО
Политолог Купчан: обещания о вступлении Украины в НАТО не помогают ей