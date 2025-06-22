https://ria.ru/20250622/ukraina-2024602228.html

В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО

В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО - РИА Новости, 22.06.2025

В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО

Бесконечные обещания Украине принять ее в НАТО не помогают, а лишь толкают Киев дальше по пути разрушения, заявил политолог Чарльз Купчан в журнале Foreign... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:26:00+03:00

2025-06-22T11:26:00+03:00

2025-06-22T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Бесконечные обещания Украине принять ее в НАТО не помогают, а лишь толкают Киев дальше по пути разрушения, заявил политолог Чарльз Купчан в журнале Foreign Affairs."Отказ от членства облегчит переговоры о прекращении огня с Россией, чьи законные возражения против вступления Украины в альянс послужили одной из причин начала конфликта в 2022 году", – подчеркнул эксперт.Следовательно, по его мнению, члены организации должны сконцентрировать свое внимание на том, чтобы сделать Украине более реалистичные предложения по безопасности.На предстоящем саммите в Гааге НАТО приняла решение сократить повестку дня, исключив из нее заседание Совета по Украине, чтобы избежать разногласий между странами-участницами организации, узнало Politico. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение Альянса к российским границам представляет собой угрозу, и поэтому недопустимо.

https://ria.ru/20250518/merts-2017641350.html

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