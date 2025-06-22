https://ria.ru/20250622/udary-2024602567.html

Sky News: США заранее предупредили Британию об ударах по Ирану

Sky News: США заранее предупредили Британию об ударах по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Sky News: США заранее предупредили Британию об ударах по Ирану

Британское правительство было заранее предупреждено об ударах США по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники на... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:03:00+03:00

2025-06-22T11:03:00+03:00

2025-06-22T11:03:00+03:00

магатэ

оон

александрия окасио-кортес

дональд трамп

антониу гутерреш

тегеран (город)

сша

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британское правительство было заранее предупреждено об ударах США по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. "Правительство (Великобритании - ред.) было предупреждено заранее со стороны американцев об их ударе", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на источники в правительстве страны. Ранее телеканал сообщал о том, что Великобритания, предположительно, не была причастна к ударам США по ядерным объектам Ирана. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

тегеран (город)

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, оон, александрия окасио-кортес, дональд трамп, антониу гутерреш, тегеран (город), сша, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране