Sky News: США заранее предупредили Британию об ударах по Ирану

Sky News: правительство Британии заранее предупредили об ударах США по Ирану
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.