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Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам

Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана". РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:24:00+03:00

2025-06-22T15:24:00+03:00

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в мире

иран

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дональд трамп

министерство обороны сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана"."По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — утверждает глава ведомства на пресс-конференции.Другие заявления представителей ПентагонаЗаявления вице-президента Джей Ди ВэнсаАтака США на Иран

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Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану 2025-06-22T15:24 true PT29M47S

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в мире, иран, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), удар сша по ядерным объектам в иране