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Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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15:24 22.06.2025 (обновлено: 18:24 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/udar-2024649550.html
Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам
Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана". РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:24:00+03:00
2025-06-22T18:24:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана"."По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. &lt;...&gt; Это была невероятная и сокрушительная операция. &lt;...&gt; Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — утверждает глава ведомства на пресс-конференции.Другие заявления представителей ПентагонаЗаявления вице-президента Джей Ди ВэнсаАтака США на Иран
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Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
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в мире, иран, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Удар США по ядерным объектам в Иране
Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам

Хегсет: США полностью уничтожили ядерную программу Ирана

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
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"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — утверждает глава ведомства на пресс-конференции.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
Другие заявления представителей Пентагона
  • Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
  • Для оценки окончательного результата ударов США по Ирану потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
  • Удары не были направлены против иранских войск или граждан.
  • Атака не была нацелена на свержение власти в Тегеране.
  • США не ищут войны с Ираном, но готовы решительно "защищать свои интересы и союзников" в регионе.
  • Цели Штатов были четко определены, операция не планировалась "открытой для продолжения", но США готовы ответить при реакции Тегерана.
Последствия атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США
Вчера, 10:17
  • Попытка ответных ударов Ирана по американским военным станет "очень плохой идеей" для Тегерана.
  • Любая силовая реакция Ирана получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки.
  • Операция с нанесением ударов по Ирану готовилась неделями с высокой точностью и секретностью.
  • При атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 SPIRIT и противобункерные бомбы.
  • Для нанесения ударов задействовали свыше 125 самолетов.
  • Штаты осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2, они вылетели с материковой части США.
  • Вашингтон координировал удары с союзниками в регионе с учетом их интересов и размещения войск.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
На Украине объяснили, что ждет Киев после ударов США по Ирану
Вчера, 14:58
  • США считают, что Иран не воспользовался шансом отказаться от разработки своей ядерной программы.
  • После ударов настало время "двигаться к миру", Вашингтон ждет этого от Тегерана.
  • Штаты считают, что Ирану "четко известна позиция США" и алгоритм мер по завершению текущего конфликта.
  • Вашингтон направил Тегерану сигналы с предложением вернуться к переговорам по его ядерной программе.
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Заявления вице-президента Джей Ди Вэнса
  • США не планируют наземную операцию в Иране.
  • Американские удары "существенно отсрочили" возможность создания ядерного оружия Тегераном.
  • США не могут с 100%-ой уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры.
  • Штаты не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке.
  • Такое развитие событий было бы разрушительным для региона.
  • Попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана.
  • США не считают, что ударами по Ирану подорвали переговоры, Вашингтон надеется на их перезапуск.
  • Если Иран не пойдет на дипломатические переговоры с США, то оставит Вашингтону "не много вариантов действий на будущее".
  • Вопрос судьбы Верховного лидера Ирана "решать Израилю", но сам Вашингтон "не стремится" к смене власти в Тегеране.

Атака США на Иран

  • Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Лавров высказался об израильских ударах по Ирану
Вчера, 11:31

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не увидели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
  • По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
  • МИД Исламской Республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива, частично разрушенного в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Медведев рассказал о последствиях американской атаки по Ирану для Израиля
Вчера, 12:51
 
В миреИранСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Удар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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