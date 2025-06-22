Ключевые заявления Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам
Хегсет: США полностью уничтожили ядерную программу Ирана
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
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"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — утверждает глава ведомства на пресс-конференции.
Другие заявления представителей Пентагона
- Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
- Для оценки окончательного результата ударов США по Ирану потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
- Удары не были направлены против иранских войск или граждан.
- Атака не была нацелена на свержение власти в Тегеране.
- США не ищут войны с Ираном, но готовы решительно "защищать свои интересы и союзников" в регионе.
- Цели Штатов были четко определены, операция не планировалась "открытой для продолжения", но США готовы ответить при реакции Тегерана.
- Попытка ответных ударов Ирана по американским военным станет "очень плохой идеей" для Тегерана.
- Любая силовая реакция Ирана получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки.
- Операция с нанесением ударов по Ирану готовилась неделями с высокой точностью и секретностью.
- При атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 SPIRIT и противобункерные бомбы.
- Для нанесения ударов задействовали свыше 125 самолетов.
- Штаты осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2, они вылетели с материковой части США.
- Вашингтон координировал удары с союзниками в регионе с учетом их интересов и размещения войск.
- США считают, что Иран не воспользовался шансом отказаться от разработки своей ядерной программы.
- После ударов настало время "двигаться к миру", Вашингтон ждет этого от Тегерана.
- Штаты считают, что Ирану "четко известна позиция США" и алгоритм мер по завершению текущего конфликта.
- Вашингтон направил Тегерану сигналы с предложением вернуться к переговорам по его ядерной программе.
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Заявления вице-президента Джей Ди Вэнса
- США не планируют наземную операцию в Иране.
- Американские удары "существенно отсрочили" возможность создания ядерного оружия Тегераном.
- США не могут с 100%-ой уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры.
- Штаты не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке.
- Такое развитие событий было бы разрушительным для региона.
- Попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана.
- США не считают, что ударами по Ирану подорвали переговоры, Вашингтон надеется на их перезапуск.
- Если Иран не пойдет на дипломатические переговоры с США, то оставит Вашингтону "не много вариантов действий на будущее".
- Вопрос судьбы Верховного лидера Ирана "решать Израилю", но сам Вашингтон "не стремится" к смене власти в Тегеране.
Атака США на Иран
- Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Лавров высказался об израильских ударах по Ирану
Вчера, 11:31
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не увидели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
- По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
- МИД Исламской Республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.