https://ria.ru/20250622/turoperatory-2024587221.html

АТОР запросила поддержку для туроператоров из-за "транспортного смерча"

АТОР запросила поддержку для туроператоров из-за "транспортного смерча" - РИА Новости, 22.06.2025

АТОР запросила поддержку для туроператоров из-за "транспортного смерча"

Российские туроператоры заслужили меры поддержки, так как они второй раз за месяц оказались в эпицентре "транспортного смерча", в первый – из-за массовых... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:28:00+03:00

2025-06-22T09:28:00+03:00

2025-06-22T09:28:00+03:00

пмэф-2025

новости - туризм

иран

израиль

россия

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024586635_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_03e46d0c6170e4e00c23bb5ef90d4b3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Российские туроператоры заслужили меры поддержки, так как они второй раз за месяц оказались в эпицентре "транспортного смерча", в первый – из-за массовых задержек в московских аэропортах, второй – в связи с ближневосточным кризисом, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В мае участились случаи закрытия московских аэропортов из-за плана "Ковер", в связи с этим российские туристы сталкивались с длительными задержками рейсов. В середине июня между Ираном и Израилем обострился конфликт, небо над странами закрыли. На сегодняшний день при полетах между РФ и ОАЭ авиакомпании облетают воздушное пространство Ирана, а некоторые совершают стыковку в третьих странах. "На наш взгляд, это вполне обоснованный повод поговорить о мерах поддержки для туроператоров, которые второй раз за месяц оказываются в эпицентре "транспортного смерча", - сказала Ломидзе. "Меры поддержки – это ведь далеко не всегда прямое выделение денег или компенсация понесенных расходов, это может быть пересмотр, наконец, взносов в фонды персональной ответственности, о которой мы говорим уже второй год", - добавила она. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250615/oae-2022916513.html

https://ria.ru/20250618/turisty-2023576933.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, иран, израиль, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)