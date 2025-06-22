АТОР запросила поддержку для туроператоров из-за "транспортного смерча"
Ломидзе: туроператоры в РФ заслужили меры поддержки из-за транспортного смерча
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава АТОР Майя Ломидзе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Российские туроператоры заслужили меры поддержки, так как они второй раз за месяц оказались в эпицентре "транспортного смерча", в первый – из-за массовых задержек в московских аэропортах, второй – в связи с ближневосточным кризисом, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В мае участились случаи закрытия московских аэропортов из-за плана "Ковер", в связи с этим российские туристы сталкивались с длительными задержками рейсов. В середине июня между Ираном и Израилем обострился конфликт, небо над странами закрыли. На сегодняшний день при полетах между РФ и ОАЭ авиакомпании облетают воздушное пространство Ирана, а некоторые совершают стыковку в третьих странах.
"На наш взгляд, это вполне обоснованный повод поговорить о мерах поддержки для туроператоров, которые второй раз за месяц оказываются в эпицентре "транспортного смерча", - сказала Ломидзе.
"Меры поддержки – это ведь далеко не всегда прямое выделение денег или компенсация понесенных расходов, это может быть пересмотр, наконец, взносов в фонды персональной ответственности, о которой мы говорим уже второй год", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.