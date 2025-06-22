https://ria.ru/20250622/tramp-2024712825.html
Трамп считает, что США причинили Ирану монументальный ущерб
Трамп считает, что США причинили Ирану монументальный ущерб - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп считает, что США причинили Ирану монументальный ущерб
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о "монументальном" ущербе ядерным объектам Ирана после удара ВВС Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-22T23:57:00+03:00
2025-06-22T23:57:00+03:00
2025-06-23T00:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о "монументальном" ущербе ядерным объектам Ирана после удара ВВС Соединенных Штатов."Ущерб ядерным объектам Ирана оценивается как монументальный. Удары были жесткими и точными. Наша армия показала высокие умения", - написал Трамп.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, исфахан, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, магатэ, оон
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Трамп считает, что США причинили Ирану монументальный ущерб
Трамп: США ударами по ядерным объектам Иран причинили монументальный ущерб