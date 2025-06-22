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Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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21:43 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/tramp-2024698538.html
Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран
Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран
Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который поставил под сомнения конституционность ударов... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:43:00+03:00
2025-06-22T21:43:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
ядерное оружие
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который поставил под сомнения конституционность ударов по Ирану. "Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA (Сделать Америку снова великой - ред.), хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила", - написал Трамп в соцсети Х. Президент США назвал однопартийца "простодушным выскочкой". Трамп подчеркнул, что операция ВВС Штатов в Иране стала "впечатляющим военным успехом", тем самым Вашингтон якобы "вырвал бомбу прямо из рук" Тегерана, который неоднократно отвергал обвинения в намерении разработать ядерное оружие. Трамп призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Президент США заявил, что у конгрессмена в штате, от которого он избирается, сильная внутренняя конкуренция, и больше в конгресс он не попадет. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран

Трамп исключил из сторонников Масси, назвавшего атаки на Иран незаконными

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который поставил под сомнения конституционность ударов по Ирану.
«
"Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA (Сделать Америку снова великой - ред.), хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила", - написал Трамп в соцсети Х.
Президент США назвал однопартийца "простодушным выскочкой". Трамп подчеркнул, что операция ВВС Штатов в Иране стала "впечатляющим военным успехом", тем самым Вашингтон якобы "вырвал бомбу прямо из рук" Тегерана, который неоднократно отвергал обвинения в намерении разработать ядерное оружие.
Трамп призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Президент США заявил, что у конгрессмена в штате, от которого он избирается, сильная внутренняя конкуренция, и больше в конгресс он не попадет.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение отношений США и ИранаЯдерное оружиеСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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