https://ria.ru/20250622/tramp-2024698538.html

Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран

Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп набросился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран

Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который поставил под сомнения конституционность ударов... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:43:00+03:00

2025-06-22T21:43:00+03:00

2025-06-22T21:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который поставил под сомнения конституционность ударов по Ирану. "Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA (Сделать Америку снова великой - ред.), хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила", - написал Трамп в соцсети Х. Президент США назвал однопартийца "простодушным выскочкой". Трамп подчеркнул, что операция ВВС Штатов в Иране стала "впечатляющим военным успехом", тем самым Вашингтон якобы "вырвал бомбу прямо из рук" Тегерана, который неоднократно отвергал обвинения в намерении разработать ядерное оружие. Трамп призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Президент США заявил, что у конгрессмена в штате, от которого он избирается, сильная внутренняя конкуренция, и больше в конгресс он не попадет. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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