https://ria.ru/20250622/tramp-2024685124.html

"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа

"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа - РИА Новости, 22.06.2025

"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа

Президент США Дональд Трамп, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, разыграл политический спектакль в попытках сохранить свою репутацию, заявил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:07:00+03:00

2025-06-22T19:07:00+03:00

2025-06-22T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, разыграл политический спектакль в попытках сохранить свою репутацию, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.“Театральное представление. Громкий язык Трампа загнал его в угол. Иран не будет играть в его игру. Поэтому ему пришлось бомбить Иран, чтобы сохранить лицо. Он разбомбил два пустых объекта, которые ранее были атакованы Израилем. И он отразил шесть бомб от неразрушимого объекта (Фордо), заявив об его уничтожении несмотря на то, что на самом деле было наоборот. Вот и все. “Сдержанный” удар. <..> И это человек, которого сторонники называют величайшим лидером в мире. Он — позор нации”, — написал он.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", — заключил он.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024648646.html

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