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"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа - РИА Новости, 22.06.2025
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19:07 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/tramp-2024685124.html
"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа
"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа - РИА Новости, 22.06.2025
"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа
Президент США Дональд Трамп, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, разыграл политический спектакль в попытках сохранить свою репутацию, заявил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:07:00+03:00
2025-06-22T19:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
скотт риттер
дональд трамп
аббас аракчи
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, разыграл политический спектакль в попытках сохранить свою репутацию, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.“Театральное представление. Громкий язык Трампа загнал его в угол. Иран не будет играть в его игру. Поэтому ему пришлось бомбить Иран, чтобы сохранить лицо. Он разбомбил два пустых объекта, которые ранее были атакованы Израилем. И он отразил шесть бомб от неразрушимого объекта (Фордо), заявив об его уничтожении несмотря на то, что на самом деле было наоборот. Вот и все. “Сдержанный” удар. &lt;..&gt; И это человек, которого сторонники называют величайшим лидером в мире. Он — позор нации”, — написал он.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", — заключил он.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, иран, сша, израиль, скотт риттер, дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Позор нации". В США пришли в ужас из-за поступка Трампа

Риттер: Трамп осуществил операцию против Ирана для сохранения своей репутации

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, осуществив операцию против ядерных объектов Ирана, разыграл политический спектакль в попытках сохранить свою репутацию, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
“Театральное представление. Громкий язык Трампа загнал его в угол. Иран не будет играть в его игру. Поэтому ему пришлось бомбить Иран, чтобы сохранить лицо. Он разбомбил два пустых объекта, которые ранее были атакованы Израилем. И он отразил шесть бомб от неразрушимого объекта (Фордо), заявив об его уничтожении несмотря на то, что на самом деле было наоборот. Вот и все. “Сдержанный” удар. <..> И это человек, которого сторонники называют величайшим лидером в мире. Он — позор нации”, — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Во Франции впали в бешенство из-за шокирующего поступка Трампа
Вчера, 15:18
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", — заключил он.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Новых военных операций против Ирана не планируется, заявил Рубио
Вчера, 18:16
 
В миреИранСШАИзраильСкотт РиттерДональд ТрампАббас АракчиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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