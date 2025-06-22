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Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился словам президента США Дональда Трампа о мире после ударов по Ирану. Об этом он написал в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:08:00+03:00
2025-06-22T11:08:00+03:00
2025-06-22T12:42:00+03:00
в мире
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удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился словам президента США Дональда Трампа о мире после ударов по Ирану. Об этом он написал в соцсети Х."Трамп атаковал Иран, а затем заявил, что "теперь настало время для мира". Кто его советники?" — говорится в публикации.Утром 22-го июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.
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в мире, сша, иран, дональд трамп, гленн дизен, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Гленн Дизен, Удар США по ядерным объектам в Иране
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Профессор Дизен раскритиковал заявление Трампа после атаки на Иран