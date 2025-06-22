https://ria.ru/20250622/tramp-2024566887.html
США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, заявил Трамп
США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, заявил Трамп - РИА Новости, 22.06.2025
США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, заявил Трамп
США поразили самые сложные цели в Иране, но там "еще много осталось", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:24:00+03:00
2025-06-22T05:24:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США поразили самые сложные цели в Иране, но там "еще много осталось", заявил президент США Дональд Трамп."Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо больше, чем те, которые мы видели в последние восемь дней. Помните, много целей осталось. Сегодня были самые сложные из них и самые смертоносные. Но если не последует скорого мира, мы нацелимся на другие объекты", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, исфахан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Исфахан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, заявил Трамп
Трамп: США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, но их еще много