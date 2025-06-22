https://ria.ru/20250622/tramp-2024565845.html

Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана

Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана

США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:09:00+03:00

2025-06-22T05:09:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп."Я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были всецело и полностью уничтожены", – заявил президент США в обращении к нации.Трамп также заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Он предупредил Иран о более серьезных последствиях, если Тегеран попытается ответить США.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, исфахан, удар сша по ядерным объектам в иране