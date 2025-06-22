Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024565845.html
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:09:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дональд трамп
сша
исфахан
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021271287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bc007870ac9f8879c7b9fc90ee99088.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп."Я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были всецело и полностью уничтожены", – заявил президент США в обращении к нации.Трамп также заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Он предупредил Иран о более серьезных последствиях, если Тегеран попытается ответить США.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024566791.html
иран
сша
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021271287_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_a69bdbea1b39b714e96477b683712250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, исфахан, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, США, Исфахан, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана

Трамп: США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были всецело и полностью уничтожены", – заявил президент США в обращении к нации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
Трамп также заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Он предупредил Иран о более серьезных последствиях, если Тегеран попытается ответить США.
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Вчера, 05:21
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампСШАИсфаханУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала