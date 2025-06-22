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Трамп назвал цель бомбардировки Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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05:08 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024565750.html
Трамп назвал цель бомбардировки Ирана
Трамп назвал цель бомбардировки Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп назвал цель бомбардировки Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что целью бомбардировок Ирана было сокращение его ядерных возможностей. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:08:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
исфахан
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью бомбардировок Ирана было сокращение его ядерных возможностей."Мы хотели ограничить ядерные возможности Ирана", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, исфахан, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Исфахан, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп назвал цель бомбардировки Ирана

Трамп: цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью бомбардировок Ирана было сокращение его ядерных возможностей.
"Мы хотели ограничить ядерные возможности Ирана", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США нанесли удары по самым сложным целям в Иране, заявил Трамп
Вчера, 05:24
 
В миреИранСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИсфаханУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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