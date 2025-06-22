https://ria.ru/20250622/tramp-2024565654.html
Трамп назвал Иран ближневосточным хулиганом
Трамп назвал Иран ближневосточным хулиганом - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп назвал Иран ближневосточным хулиганом
Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:07:00+03:00
2025-06-22T05:07:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже."Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.По словам Трампа, ударами по Ирану США хотели ограничить "ядерные возможности главного в мире спонсора терроризма".Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп назвал Иран ближневосточным хулиганом
Трамп: ближневосточный хулиган Иран должен заключить мир