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Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности - РИА Новости, 22.06.2025
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05:03 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/tramp-2024565402.html
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:03:00+03:00
2025-06-22T05:03:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. "Сегодня вечером мы добились великого успеха. Ваш Израиль теперь в гораздо большей безопасности", - сообщил он в телефонном разговоре журналисту портала Axios Бараку Равиду.
https://ria.ru/20250622/netanyakhu-2024564355.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности

Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным после атаки США на Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран.
"Сегодня вечером мы добились великого успеха. Ваш Израиль теперь в гораздо большей безопасности", - сообщил он в телефонном разговоре журналисту портала Axios Бараку Равиду.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану
Вчера, 04:52
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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