https://ria.ru/20250622/tramp-2024565402.html

Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности

Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:03:00+03:00

2025-06-22T05:03:00+03:00

2025-06-22T05:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. "Сегодня вечером мы добились великого успеха. Ваш Израиль теперь в гораздо большей безопасности", - сообщил он в телефонном разговоре журналисту портала Axios Бараку Равиду.

https://ria.ru/20250622/netanyakhu-2024564355.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте