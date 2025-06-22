https://ria.ru/20250622/tramp-2024565402.html
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:03:00+03:00
2025-06-22T05:03:00+03:00
2025-06-22T05:03:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран. "Сегодня вечером мы добились великого успеха. Ваш Израиль теперь в гораздо большей безопасности", - сообщил он в телефонном разговоре журналисту портала Axios Бараку Равиду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что Израиль теперь находится в большей безопасности
Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным после атаки США на Иран