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Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
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04:57 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024564566.html
Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ
Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп не планирует новые военные действия в Иране на фоне усилий вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:57:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует новые военные действия в Иране на фоне усилий вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. "Трамп... в настоящее время не планирует дополнительных действий США на территории Ирана ... поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они "согласились прекратить эту войну"", - заявили телеканалу источники, знакомые с ситуацией.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ

CNN: Трамп не планирует новые дополнительные военные действия в Иране

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует новые военные действия в Иране на фоне усилий вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана.
"Трамп... в настоящее время не планирует дополнительных действий США на территории Ирана ... поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они "согласились прекратить эту войну"", - заявили телеканалу источники, знакомые с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Вчера, 02:58
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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