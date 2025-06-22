https://ria.ru/20250622/tramp-2024564566.html

Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ

Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп не планирует новые военные действия в Иране, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп не планирует новые военные действия в Иране на фоне усилий вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:57:00+03:00

2025-06-22T04:57:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует новые военные действия в Иране на фоне усилий вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. "Трамп... в настоящее время не планирует дополнительных действий США на территории Ирана ... поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они "согласились прекратить эту войну"", - заявили телеканалу источники, знакомые с ситуацией.

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Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране