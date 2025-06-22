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На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб - РИА Новости, 22.06.2025
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03:08 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024558377.html
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб - РИА Новости, 22.06.2025
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:08:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". "Полный комплект бомб был сброшен на главную цель, Фордо", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб

Трамп заявил, что на иранский Фордо сбросили полный комплект бомб

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб".
"Полный комплект бомб был сброшен на главную цель, Фордо", - написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру
Вчера, 03:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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