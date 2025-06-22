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На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб - РИА Новости, 22.06.2025
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:08:00+03:00
2025-06-22T03:08:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". "Полный комплект бомб был сброшен на главную цель, Фордо", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
Трамп заявил, что на иранский Фордо сбросили полный комплект бомб