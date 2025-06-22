https://ria.ru/20250622/tramp-2024558377.html

На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб

На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб - РИА Новости, 22.06.2025

На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб". "Полный комплект бомб был сброшен на главную цель, Фордо", - написал Трамп.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране