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Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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02:58 22.06.2025 (обновлено: 03:07 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:58:00+03:00
2025-06-22T03:07:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана."Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", - написал Трамп.Он подчеркнул, что только вооруженные силы США "могли сделать это".
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в мире, иран, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, США
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана

Трамп поздравил американских военных с бомбардировкой ядерных объектов Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана.
"Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что только вооруженные силы США "могли сделать это".
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