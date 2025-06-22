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Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:58:00+03:00
2025-06-22T02:58:00+03:00
2025-06-22T03:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана."Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", - написал Трамп.Он подчеркнул, что только вооруженные силы США "могли сделать это".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, США
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Трамп поздравил американских военных с бомбардировкой ядерных объектов Ирана