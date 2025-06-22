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Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 22.06.2025
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01:44 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/tramp-2024555280.html
Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности
Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп вернулся из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Вашингтон, чтобы провести в Белом доме встречу с командой по нацбезопасности, сообщает РИА Новости, 22.06.2025
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2025-06-22T01:44:00+03:00
в мире
нью-джерси
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернулся из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Вашингтон, чтобы провести в Белом доме встречу с командой по нацбезопасности, сообщает его пресс-служба. Как сообщает Белый дом, из Нью-Джерси Трамп вылетел в субботу около полуночи по московскому времени и через час приземлился на базе Эндрюс, откуда вертолетом отправился в Белый дом. Трамп в пятницу отправился в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси для ужина со сторонниками. Как следует из распространенного Белым домом расписания, вечером субботы по местному времени (в ночь на воскресенье по Москве) пройдет встреча Трампа с командой нацбезопасности. С момента обострения между Израилем и Ираном Трамп проводит такие регулярно.
https://ria.ru/20250621/tramp-2024544922.html
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в мире, нью-джерси, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Нью-Джерси, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности

Трамп вернулся из Нью-Джерси в Вашингтон для встречи с командой нацбезопасности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернулся из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Вашингтон, чтобы провести в Белом доме встречу с командой по нацбезопасности, сообщает его пресс-служба.
Как сообщает Белый дом, из Нью-Джерси Трамп вылетел в субботу около полуночи по московскому времени и через час приземлился на базе Эндрюс, откуда вертолетом отправился в Белый дом.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
СМИ: Трамп и Эрдоган хотели устроить встречу США и Ирана в Стамбуле
Вчера, 22:16
Трамп в пятницу отправился в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси для ужина со сторонниками. Как следует из распространенного Белым домом расписания, вечером субботы по местному времени (в ночь на воскресенье по Москве) пройдет встреча Трампа с командой нацбезопасности.
С момента обострения между Израилем и Ираном Трамп проводит такие регулярно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
20 июня, 23:27
 
В миреНью-ДжерсиСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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