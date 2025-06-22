https://ria.ru/20250622/tramp-2024555280.html

Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности

Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп вернулся в Белый дом для встречи с командой по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп вернулся из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Вашингтон, чтобы провести в Белом доме встречу с командой по нацбезопасности, сообщает РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T01:44:00+03:00

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2025-06-22T01:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернулся из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Вашингтон, чтобы провести в Белом доме встречу с командой по нацбезопасности, сообщает его пресс-служба. Как сообщает Белый дом, из Нью-Джерси Трамп вылетел в субботу около полуночи по московскому времени и через час приземлился на базе Эндрюс, откуда вертолетом отправился в Белый дом. Трамп в пятницу отправился в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси для ужина со сторонниками. Как следует из распространенного Белым домом расписания, вечером субботы по местному времени (в ночь на воскресенье по Москве) пройдет встреча Трампа с командой нацбезопасности. С момента обострения между Израилем и Ираном Трамп проводит такие регулярно.

https://ria.ru/20250621/tramp-2024544922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-джерси, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте