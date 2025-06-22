https://ria.ru/20250622/tekhas--2024587407.html

Техас усилит патрулирование после ударов США по Ирану

Техас усилит патрулирование после ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Техас усилит патрулирование после ударов США по Ирану

Власти американского штата Техас на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана усиливают патрулирование в местах повышенного риска и повышают уровень готовности... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:30:00+03:00

2025-06-22T09:30:00+03:00

2025-06-22T09:30:00+03:00

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оон

бруно родригес паррилья

дональд трамп

антониу гутерреш

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти американского штата Техас на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана усиливают патрулирование в местах повышенного риска и повышают уровень готовности полицейских, сообщил губернатор штат Грег Эбботт. "Мы, как штат, должны сохранять бдительность, чтобы обеспечить безопасность нашей родины. Чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности в наших населенных пунктах, Техас повышает готовность полицейских департамента общественной безопасности Техаса и Национальной гвардии Техаса, усиливает патрулирование в местах повышенного риска и обеспечивает полную готовность штата к отражению любой угрозы", - написал Эбботт на своей странице в соцсети X. Губернатор также подчеркнул, что Техас поддерживает президента США Дональда Трампа как верховного главнокомандующего. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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