https://ria.ru/20250622/svo-2024617203.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2025

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:33:00+03:00

2025-06-22T12:33:00+03:00

2025-06-22T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — заявили в ведомстве.Бойцы группировки нанесли удары по трем бригадам и пограничному отряду противника в районе Гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянска в Харьковской области и Кировска в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":Также группировка войск "Восток" взяла поселок Перебудова в ДНР. Бойцы поразили цели противника в районе населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка в ДНР.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)