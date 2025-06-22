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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 22.06.2025 (обновлено: 13:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/svo-2024617203.html
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:33:00+03:00
2025-06-22T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — заявили в ведомстве.Бойцы группировки нанесли удары по трем бригадам и пограничному отряду противника в районе Гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянска в Харьковской области и Кировска в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":Также группировка войск "Восток" взяла поселок Перебудова в ДНР. Бойцы поразили цели противника в районе населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка в ДНР.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Петровское в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Петровское в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Петровское в Харьковской области
Бойцы группировки нанесли удары по трем бригадам и пограничному отряду противника в районе Гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянска в Харьковской области и Кировска в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
  • до 210 военнослужащих;
  • бронетранспортер М113;
  • шесть пикапов;
  • четыре станции радиоэлектронной борьбы;
  • три склада боеприпасов.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 08:00
Также группировка войск "Восток" взяла поселок Перебудова в ДНР. Бойцы поразили цели противника в районе населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Перебудова в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Перебудова в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Перебудова в ДНР
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки:
  • до 195 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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