Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Петровское в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Петровское в Харьковской области
Бойцы группировки нанесли удары по трем бригадам и пограничному отряду противника в районе Гороховатки, Новой Кругляковки, Песчаного, Купянска в Харьковской области и Кировска в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
- до 210 военнослужащих;
- бронетранспортер М113;
- шесть пикапов;
- четыре станции радиоэлектронной борьбы;
- три склада боеприпасов.
Также группировка войск "Восток" взяла поселок Перебудова в ДНР. Бойцы поразили цели противника в районе населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Перебудова в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Перебудова в ДНР
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки:
- до 195 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- два артиллерийских орудия.
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