https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html

В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ

В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025

В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ

В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий", — сказал собеседник агентства.По его словам, медики отказывают солдатам и офицерам в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей."Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах", — отметили в силовом ведомстве. Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ:

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https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html

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Путин о зонах безопасности вдоль границы "Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы. 2025-06-22T10:14 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, сумы, украина, сумская область, россия, владимир путин