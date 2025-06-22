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В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 22.06.2025 (обновлено: 11:46 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:14:00+03:00
2025-06-22T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
сумы
украина
сумская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий", — сказал собеседник агентства.По его словам, медики отказывают солдатам и офицерам в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей."Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах", — отметили в силовом ведомстве. Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html
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сумы
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Путин о зонах безопасности вдоль границы
"Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы.
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в мире, вооруженные силы украины, сумы, украина, сумская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Сумы, Украина, Сумская область, Россия, Владимир Путин
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ

В Сумах усиливается раскол между гражданским населением и военными

© AP Photo / Sergei GritsУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.
"В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий", — сказал собеседник агентства.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО
21 июня, 08:00
По его словам, медики отказывают солдатам и офицерам в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей.
"Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах", — отметили в силовом ведомстве.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы
21 июня, 07:06

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создании в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Украине запаниковали после слов Путина о Сумах
21 июня, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныСумыУкраинаСумская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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