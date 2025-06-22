https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:14:00+03:00
2025-06-22T10:14:00+03:00
2025-06-22T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий", — сказал собеседник агентства.По его словам, медики отказывают солдатам и офицерам в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей."Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах", — отметили в силовом ведомстве. Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
https://ria.ru/20250621/putin-2024442668.html
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024456813.html
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Путин о зонах безопасности вдоль границы
"Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы.
2025-06-22T10:14
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, сумы, украина, сумская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Сумы, Украина, Сумская область, Россия, Владимир Путин
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
В Сумах усиливается раскол между гражданским населением и военными
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.
"В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий", — сказал собеседник агентства.
По его словам, медики отказывают солдатам и офицерам в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей.
"Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах", — отметили в силовом ведомстве.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создании в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ:
- Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.