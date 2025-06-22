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В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области - РИА Новости, 22.06.2025
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области
Положение украинской армии в Сумской области значительно ухудшается в связи со стремительным продвижением российской армии, пишет американская газета New York... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:01:00+03:00
2025-06-22T03:01:00+03:00
2025-06-22T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Положение украинской армии в Сумской области значительно ухудшается в связи со стремительным продвижением российской армии, пишет американская газета New York Times."В результате российского наступления на севере Украины российская армия оказалась всего в 12 милях (19,3 километрах. — Прим. ред.) от центра города", — говорится в публикации.При этом Россия за последнее время успешно продвигается и уже вступила на территорию нескольких регионов Украины, признает издание.Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что Сумы – исторически русский город, основанный русскими людьми. По его словам, население Сум ждет прихода России, так как осознает, что только с ней возможно развитие и созидание. Рогов особо подчеркнул, что Сумы в условиях Украины – это забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы.Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
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в мире, россия, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области
NYT: положение ВСУ под Сумами значительно ухудшилось