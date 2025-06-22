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"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране - РИА Новости, 22.06.2025
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12:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/starmer-2024617508.html
"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране
"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране - РИА Новости, 22.06.2025
"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране
Американский журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после удара США по Ирану. Об этом он написал в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:31:00+03:00
2025-06-22T12:31:00+03:00
в мире
сша
иран
удар сша по ядерным объектам в иране
кир стармер
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после удара США по Ирану. Об этом он написал в соцсети Х."Трудно представить себе более жалкое заявление. Мысль о том, что эта комнатная собачка указывает странам, что они могут иметь, а чего не могут, была бы забавной, если бы ситуация не была такой трагичной", — говорится в публикации.Ранее Стармер сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности". Политик добавил, что "Тегерану никогда не позволят создать ядерное оружие".Утром 22-го июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html
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в мире, сша, иран, удар сша по ядерным объектам в иране, кир стармер
В мире, США, Иран, Удар США по ядерным объектам в Иране, Кир Стармер
"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране

Журналист Фази раскритиковал слова Стармера о ядерной программе Ирана

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после удара США по Ирану. Об этом он написал в соцсети Х.
"Трудно представить себе более жалкое заявление. Мысль о том, что эта комнатная собачка указывает странам, что они могут иметь, а чего не могут, была бы забавной, если бы ситуация не была такой трагичной", — говорится в публикации.
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Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
Ранее Стармер сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности". Политик добавил, что "Тегерану никогда не позволят создать ядерное оружие".
Утром 22-го июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
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В миреСШАИранУдар США по ядерным объектам в ИранеКир Стармер
 
 
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