https://ria.ru/20250622/starmer-2024617508.html

"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране

"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране - РИА Новости, 22.06.2025

"Комнатная собачка". В США обрушились на Стармера из-за слов об Иране

Американский журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после удара США по Ирану. Об этом он написал в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:31:00+03:00

2025-06-22T12:31:00+03:00

2025-06-22T12:31:00+03:00

в мире

сша

иран

удар сша по ядерным объектам в иране

кир стармер

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после удара США по Ирану. Об этом он написал в соцсети Х."Трудно представить себе более жалкое заявление. Мысль о том, что эта комнатная собачка указывает странам, что они могут иметь, а чего не могут, была бы забавной, если бы ситуация не была такой трагичной", — говорится в публикации.Ранее Стармер сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности". Политик добавил, что "Тегерану никогда не позволят создать ядерное оружие".Утром 22-го июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

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