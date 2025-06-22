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США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
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23:36 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ssha-2024709202.html
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
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ООН, 22 июн – РИА Новости. США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом американской атаке. "Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — сказал Небензя.
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя

Небензя: Вашингтон не заботит угроза для мирных жителей от ударов по Ирану

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 22 июн – РИА Новости. США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом американской атаке.
"Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — сказал Небензя.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Вчера, 22:29
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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