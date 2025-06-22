https://ria.ru/20250622/ssha-2024709202.html

США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя

США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025

США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя

США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

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ООН, 22 июн – РИА Новости. США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом американской атаке. "Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — сказал Небензя.

https://ria.ru/20250622/iran-2024702987.html

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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте