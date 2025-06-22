https://ria.ru/20250622/ssha-2024709202.html
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ООН, 22 июн – РИА Новости. США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом американской атаке. "Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — сказал Небензя.
https://ria.ru/20250622/iran-2024702987.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США не заботят радиационные последствия ударов по Ирану, заявил Небензя
Небензя: Вашингтон не заботит угроза для мирных жителей от ударов по Ирану