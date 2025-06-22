https://ria.ru/20250622/ssha-2024708046.html

США своими ударами по Ирану открыли ящик Пандоры, заявил Небензя

США своими ударами по Ирану открыли ящик Пандоры, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025

США своими ударами по Ирану открыли ящик Пандоры, заявил Небензя

США своими ударами по Ирану открыли "ящик Пандоры", последствия которого непредсказуемы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:25:00+03:00

2025-06-22T23:25:00+03:00

2025-06-22T23:25:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 22 июн – РИА Новости. США своими ударами по Ирану открыли "ящик Пандоры", последствия которого непредсказуемы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг атак американских ВВС на ядерную инфраструктуру Ирана. "Своими действиями США открыли "ящик Пандоры", и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — сказал он. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в урегулировании возникшего конфликта. "Мы настойчиво предлагали американским коллегам свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные, взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы. Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна. Ответственность за это лежит на американском руководстве", — отметил Небензя.

https://ria.ru/20250622/prezident-2024686301.html

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в мире, сша, иран, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте