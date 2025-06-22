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США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы до удара
США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы до удара - РИА Новости, 22.06.2025
США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы до удара
США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы из объектов по обогащению до удара ВВС США, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:12:00+03:00
2025-06-22T18:12:00+03:00
2025-06-22T18:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы из объектов по обогащению до удара ВВС США, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио. "Сомневаюсь, что они их переместили. Сейчас ничего бы не получилось переместить внутри Ирана. Как только грузовик начал бы двигаться в Иране, это бы увидел Израиль и нацелился на него", - заявил Рубио в интервью CBS в ответ на соответствующий вопрос. Как заявил Рубио, по оценкам США, после ударов США "много обогащенного до 60% урана похоронено глубоко под землей" на атакованном объекте в Исфахане. "Они должны достать его из-под земли и отдать. Заявить, что отказываются от возможностей по обогащению в своей стране", - считает Рубио.
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в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы до удара
Рубио: Иран не смог бы переместить ядерные материалы до удара ВВС США