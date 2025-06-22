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Вэнс осудил попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 22.06.2025
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16:39 22.06.2025 (обновлено: 21:23 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024666829.html
Вэнс осудил попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе
Вэнс осудил попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс осудил попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:39:00+03:00
2025-06-22T21:23:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет "самоубийством". Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности. "Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", — сказал Вэнс в эфире телеканала NBC. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.
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в мире, иран, ормузский пролив, сша, nbc
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, NBC
Вэнс осудил попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе

Вэнс: попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив будет самоубийством для страны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет "самоубийством".
Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.
"Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", — сказал Вэнс в эфире телеканала NBC.
Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
В миреИранОрмузский проливСШАNBC
 
 
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