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США не будут просить Минск сделать что-то во вред России, заявил постпред
США не будут просить Минск сделать что-то во вред России, заявил постпред - РИА Новости, 22.06.2025
США не будут просить Минск сделать что-то во вред России, заявил постпред
США не будут просить Белоруссию сделать что-то во вред России, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:57:00+03:00
2025-06-22T14:57:00+03:00
2025-06-22T14:57:00+03:00
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. США не будут просить Белоруссию сделать что-то во вред России, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во встрече белорусского президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом. "На любой подобной встрече президент Беларуси каждый раз подчеркивает, что мы - как страна, как ближайший стратегический союзник, партнер и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики - никогда не будем ничего делать в ущерб этим странам. Американская сторона это понимает, осознает, признает. И надо признать, что даже на последней встрече было подчеркнуто со стороны американской делегации, что к Беларуси никогда не будут обращены просьбы США сделать что-то во вред прежде всего Российской Федерации", - приводит слова дипломата агентство Белта в воскресенье. Он подчеркнул, что это очень важно и ценно. "Потому что это просто подчеркивает понимание американской стороной нашей роли в ситуации", - сказал Рыбаков.
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в мире, сша, белоруссия, россия, валентин рыбаков, александр лукашенко, кит келлог, оон
В мире, США, Белоруссия, Россия, Валентин Рыбаков, Александр Лукашенко, Кит Келлог, ООН
США не будут просить Минск сделать что-то во вред России, заявил постпред
Рыбаков: США никогда не будут просить Белоруссию сделать что-то во вред России