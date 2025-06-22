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В США назвали атаки США на Иран незаконными - РИА Новости, 22.06.2025
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06:52 22.06.2025 (обновлено: 08:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024571833.html
В США назвали атаки США на Иран незаконными
В США назвали атаки США на Иран незаконными - РИА Новости, 22.06.2025
В США назвали атаки США на Иран незаконными
Атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, являются незаконными, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:52:00+03:00
2025-06-22T08:32:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, являются незаконными, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Незаконные атаки США и Израиля, государств, обладающих ядерным оружием, против Ирана, государства, не обладающего ядерным оружием и являющегося членом ДНЯО, в долгосрочной перспективе побудят большее количество государств рассмотреть возможность создания ядерного оружия для предотвращения атак со стороны государств, обладающих ядерным оружием. Средства достижения целей нераспространения имеют значение", - заявил он агентству, комментируя удары США и Израиля по Ирану. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024569659.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, бруно родригес паррилья, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Бруно Родригес Паррилья, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В США назвали атаки США на Иран незаконными

Кимбалл: атаки обладающих ядерным оружием США и Израиля на Иран незаконны

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, являются незаконными, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Незаконные атаки США и Израиля, государств, обладающих ядерным оружием, против Ирана, государства, не обладающего ядерным оружием и являющегося членом ДНЯО, в долгосрочной перспективе побудят большее количество государств рассмотреть возможность создания ядерного оружия для предотвращения атак со стороны государств, обладающих ядерным оружием. Средства достижения целей нераспространения имеют значение", - заявил он агентству, комментируя удары США и Израиля по Ирану.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Грин осудила вмешательство США в ирано-израильский конфликт
Вчера, 06:21
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран
Вчера, 06:45
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп заявил об уничтожении иранских объектов по обогащению урана
Вчера, 05:09
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешБруно Родригес ПаррильяООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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