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В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона - РИА Новости, 22.06.2025
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05:51 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html
В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона
В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона - РИА Новости, 22.06.2025
В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона
Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран без санкции конгресса является вопиющим нарушением верховенства закона, заявило руководство Ассоциации по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:51:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран без санкции конгресса является вопиющим нарушением верховенства закона, заявило руководство Ассоциации по контролю над вооружениями в США. "Решение Трампа нанести удары по другой суверенной стране без разрешения конгресса на применение такой силы, что предусмотрено конституцией, является вопиющим нарушением верховенства внутреннего права", - указано в распространенном заявлении организации. "Решение президента Дональда Трампа присоединиться к незаконным атакам Израиля на иранское руководство, гражданские объекты и основные ядерные объекты страны представляет собой безответственный отход от дипломатических устремлений Трампа и увеличивает риск появления ядерного оружия в Иране", - говорится в опубликованном заявлении организации.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона

Ассоциация по контролю над вооружениями: решение об атаке Ирана безответственно

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран без санкции конгресса является вопиющим нарушением верховенства закона, заявило руководство Ассоциации по контролю над вооружениями в США.
"Решение Трампа нанести удары по другой суверенной стране без разрешения конгресса на применение такой силы, что предусмотрено конституцией, является вопиющим нарушением верховенства внутреннего права", - указано в распространенном заявлении организации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
"Решение президента Дональда Трампа присоединиться к незаконным атакам Израиля на иранское руководство, гражданские объекты и основные ядерные объекты страны представляет собой безответственный отход от дипломатических устремлений Трампа и увеличивает риск появления ядерного оружия в Иране", - говорится в опубликованном заявлении организации.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Вчера, 02:58
 
В миреИранСШАИсфаханДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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