В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона
Ассоциация по контролю над вооружениями: решение об атаке Ирана безответственно
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран без санкции конгресса является вопиющим нарушением верховенства закона, заявило руководство Ассоциации по контролю над вооружениями в США.
"Решение Трампа нанести удары по другой суверенной стране без разрешения конгресса на применение такой силы, что предусмотрено конституцией, является вопиющим нарушением верховенства внутреннего права", - указано в распространенном заявлении организации.
"Решение президента Дональда Трампа присоединиться к незаконным атакам Израиля на иранское руководство, гражданские объекты и основные ядерные объекты страны представляет собой безответственный отход от дипломатических устремлений Трампа и увеличивает риск появления ядерного оружия в Иране", - говорится в опубликованном заявлении организации.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.