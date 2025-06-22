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США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ
США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ
США связывались с Ираном по дипломатическим каналам, чтобы донести, что планируют только удары и не стремятся к смене власти в Тегеране, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:30:00+03:00
2025-06-22T04:30:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США связывались с Ираном по дипломатическим каналам, чтобы донести, что планируют только удары и не стремятся к смене власти в Тегеране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. "США дипломатическим путем связывались с Ираном в субботу, чтобы сказать, что удары - это весь план США, и что усилия по смене режима не планируются", - говорится в сообщении телеканала. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана подтвердило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ
CBS: США пытались донести до Тегерана, что не стремятся к смене власти в Иране