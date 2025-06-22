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США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ

США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025

США связывались с Ираном перед атакой, пишут СМИ

США связывались с Ираном по дипломатическим каналам, чтобы донести, что планируют только удары и не стремятся к смене власти в Тегеране, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:30:00+03:00

2025-06-22T04:30:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США связывались с Ираном по дипломатическим каналам, чтобы донести, что планируют только удары и не стремятся к смене власти в Тегеране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. "США дипломатическим путем связывались с Ираном в субботу, чтобы сказать, что удары - это весь план США, и что усилия по смене режима не планируются", - говорится в сообщении телеканала. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана подтвердило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране