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США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:20:00+03:00
2025-06-22T03:20:00+03:00
2025-06-22T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. "Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана", — рассказал агентству американский чиновник. Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, исфахан, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Исфахан, Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
Reuters: США использовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана