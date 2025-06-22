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США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
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03:20 22.06.2025 (обновлено: 10:24 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024559060.html
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:20:00+03:00
2025-06-22T10:24:00+03:00
в мире
сша
иран
исфахан
дональд трамп
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. "Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана", — рассказал агентству американский чиновник. Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.
https://ria.ru/20250622/iran-2024558567.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html
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в мире, сша, иран, исфахан, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Исфахан, Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ

Reuters: США использовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана

© Фото : U.S European CommandАмериканский бомбардировщик B-2
Американский бомбардировщик B-2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : U.S European Command
Американский бомбардировщик B-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Все самолеты ВВС США после удара по Ирану возвращаются домой
Вчера, 03:14
"Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана", — рассказал агентству американский чиновник.
Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру
Вчера, 03:00
 
В миреСШАИранИсфаханДональд ТрампB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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