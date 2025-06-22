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США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ

США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025

США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ

США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:20:00+03:00

2025-06-22T03:20:00+03:00

2025-06-22T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Президент США Дональд Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. "Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана", — рассказал агентству американский чиновник. Агентство напомнило, что ранее в субботу оно сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.

https://ria.ru/20250622/iran-2024558567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, исфахан, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране