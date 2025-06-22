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Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае - РИА Новости, 22.06.2025
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10:29 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/spros--2024596582.html
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае - РИА Новости, 22.06.2025
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае
Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:29:00+03:00
2025-06-22T10:29:00+03:00
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грузия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, грузинские поставки в конце весны выросли до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов годом ранее. Это стало максимальным значением с апреля прошлого года. Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года - 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона. В прошлом месяце на Россию пришлось две трети всего грузинского экспорта вина, при этом месяцем ранее показатель был немного ниже - 58%, а годом ранее - вовсе 35%. Всего в конце весны Грузия экспортировала вина другим странам на 25,9 миллиона долларов. Крупными покупателями помимо России также были Белоруссия (1,5 миллиона долларов), Польша (1,2 миллиона) и Украина (1,1 миллиона).
https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html
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россия, грузия, белоруссия, экономика
Россия, Грузия, Белоруссия, Экономика
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае

РФ в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, грузинские поставки в конце весны выросли до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов годом ранее. Это стало максимальным значением с апреля прошлого года.
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Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года - 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона.
В прошлом месяце на Россию пришлось две трети всего грузинского экспорта вина, при этом месяцем ранее показатель был немного ниже - 58%, а годом ранее - вовсе 35%.
Всего в конце весны Грузия экспортировала вина другим странам на 25,9 миллиона долларов. Крупными покупателями помимо России также были Белоруссия (1,5 миллиона долларов), Польша (1,2 миллиона) и Украина (1,1 миллиона).
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