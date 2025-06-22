https://ria.ru/20250622/spros--2024596582.html

Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае

Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае - РИА Новости, 22.06.2025

Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае

Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:29:00+03:00

2025-06-22T10:29:00+03:00

2025-06-22T10:29:00+03:00

россия

грузия

белоруссия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:12:3204:1814_1920x0_80_0_0_e9730a252b7c6138a6d6374b593739e7.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, грузинские поставки в конце весны выросли до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов годом ранее. Это стало максимальным значением с апреля прошлого года. Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года - 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона. В прошлом месяце на Россию пришлось две трети всего грузинского экспорта вина, при этом месяцем ранее показатель был немного ниже - 58%, а годом ранее - вовсе 35%. Всего в конце весны Грузия экспортировала вина другим странам на 25,9 миллиона долларов. Крупными покупателями помимо России также были Белоруссия (1,5 миллиона долларов), Польша (1,2 миллиона) и Украина (1,1 миллиона).

https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html

https://ria.ru/20250621/vino-2024521352.html

россия

грузия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, грузия, белоруссия, экономика