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Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае - РИА Новости, 22.06.2025
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае
Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, грузинские поставки в конце весны выросли до 17,15 миллиона долларов против 5 миллионов годом ранее. Это стало максимальным значением с апреля прошлого года. Несмотря на резкий рост, Россия все еще вдвое отстает от своего импорта за пять месяцев прошлого года - 57,6 миллиона долларов против 104,5 миллиона. В прошлом месяце на Россию пришлось две трети всего грузинского экспорта вина, при этом месяцем ранее показатель был немного ниже - 58%, а годом ранее - вовсе 35%. Всего в конце весны Грузия экспортировала вина другим странам на 25,9 миллиона долларов. Крупными покупателями помимо России также были Белоруссия (1,5 миллиона долларов), Польша (1,2 миллиона) и Украина (1,1 миллиона).
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россия, грузия, белоруссия, экономика
Россия, Грузия, Белоруссия, Экономика
Россия увеличила импорт вина из Грузии в 3,4 раза в мае
РФ в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении