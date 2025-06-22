https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024616972.html

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:29:00+03:00

2025-06-22T12:29:00+03:00

2025-06-22T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, девять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность