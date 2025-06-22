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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:29:00+03:00
2025-06-22T12:29:00+03:00
2025-06-22T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, девять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков и 4 станции РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки