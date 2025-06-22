https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024615259.html

Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР

Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025

Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР

Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:17:00+03:00

2025-06-22T12:17:00+03:00

2025-06-22T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия