https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024615259.html
Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР
Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025
Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:17:00+03:00
2025-06-22T12:17:00+03:00
2025-06-22T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские войска завершили освобождение Перебудова в ДНР
МО: российские войска завершили освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР