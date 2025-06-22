https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html

Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 22.06.2025

Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе

Попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:38:00+03:00

2025-06-22T06:38:00+03:00

2025-06-22T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

черное море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо."Большей частью они (украинские военные. — Прим. ред.) пытаются высаживать свои десанты на Тендровской косе и на Кинбурнской косе. <...> Но группировка войск "Днепр", которая полностью, я подчеркиваю, полностью держит под контролем всю эту огромную прибрежную территорию, такие попытки пресекает, и они даже не бывают неожиданными", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.По его словам, возможности технического наблюдения за действиями противника у российских войск на высоком уровне и постоянно совершенствуются."Наши воины видят, когда противник пытается начать это делать и сразу же уничтожают даже на подходах к берегу", — подчеркнул Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html

https://ria.ru/20250617/vysadka-2023295638.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, черное море