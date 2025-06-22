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Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 22.06.2025 (обновлено: 10:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 22.06.2025
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе
Попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:38:00+03:00
2025-06-22T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
черное море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо."Большей частью они (украинские военные. — Прим. ред.) пытаются высаживать свои десанты на Тендровской косе и на Кинбурнской косе. &lt;...&gt; Но группировка войск "Днепр", которая полностью, я подчеркиваю, полностью держит под контролем всю эту огромную прибрежную территорию, такие попытки пресекает, и они даже не бывают неожиданными", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.По его словам, возможности технического наблюдения за действиями противника у российских войск на высоком уровне и постоянно совершенствуются."Наши воины видят, когда противник пытается начать это делать и сразу же уничтожают даже на подходах к берегу", — подчеркнул Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html
https://ria.ru/20250617/vysadka-2023295638.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Черное море
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо: попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Херсонской области
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Большей частью они (украинские военные. — Прим. ред.) пытаются высаживать свои десанты на Тендровской косе и на Кинбурнской косе. <...> Но группировка войск "Днепр", которая полностью, я подчеркиваю, полностью держит под контролем всю эту огромную прибрежную территорию, такие попытки пресекает, и они даже не бывают неожиданными", — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.
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По его словам, возможности технического наблюдения за действиями противника у российских войск на высоком уровне и постоянно совершенствуются.
"Наши воины видят, когда противник пытается начать это делать и сразу же уничтожают даже на подходах к берегу", — подчеркнул Сальдо.
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Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерное море
 
 
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