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СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 22.06.2025 (обновлено: 00:43 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/smi-2024552253.html
СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере
СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере - РИА Новости, 22.06.2025
СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере
Украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:40:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Украинские военные купили через OLX (Платформа онлайн-объявлений на Украине. — Прим. ред.) заминированный скутер", — говорится в сообщении.На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются подкатить скутер к стоящей неподалеку машине. В какой-то момент произошел мощный взрыв.По данным издания, один военный погиб, СБУ проводит расследование, уточняет "Страна".
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере

Боевик ВСУ погиб при взрыве купленного в Интернете скутера

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Украинские военные купили через OLX (Платформа онлайн-объявлений на Украине. — Прим. ред.) заминированный скутер", — говорится в сообщении.
© ФотоКадр из видео с моментом взрыва заминированного скутера
Кадр из видео с моментом взрыва заминированного скутера - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото
Кадр из видео с моментом взрыва заминированного скутера
На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются подкатить скутер к стоящей неподалеку машине. В какой-то момент произошел мощный взрыв.
По данным издания, один военный погиб, СБУ проводит расследование, уточняет "Страна".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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