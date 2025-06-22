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СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере

СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере - РИА Новости, 22.06.2025

СМИ: боевик ВСУ подорвался на купленном в Интернете скутере

Украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T00:40:00+03:00

2025-06-22T00:40:00+03:00

2025-06-22T00:43:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский военный погиб в результате подрыва купленного в интернете скутера, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Украинские военные купили через OLX (Платформа онлайн-объявлений на Украине. — Прим. ред.) заминированный скутер", — говорится в сообщении.На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются подкатить скутер к стоящей неподалеку машине. В какой-то момент произошел мощный взрыв.По данным издания, один военный погиб, СБУ проводит расследование, уточняет "Страна".

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины