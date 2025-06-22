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Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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14:18 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/slutskij-2024637855.html
Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану
Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану
Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:18:00+03:00
2025-06-22T14:18:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права", - написал он в своем Telegram-канале. Политик считает, что президента США Дональда Трампа втянули в иракский сценарий по смене режима - на этот раз в Тегеране, где новая "пробирка Колина Пауэлла" - "иранская ядерная угроза". "Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой", - добавил глава думского комитета. Слуцкий отметил, что усилия переговорного трека отброшены назад, и это вызывает большое сожаление, с учетом того, что иранская сторона от переговоров не отказывалась и отрицала намерения по созданию ядерного оружия. "Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей…", - сказал парламентарий. По мнению Слуцкого, необходим срочный созыв Совбеза ООН по ситуации вокруг ирано-израильского конфликта, чтобы предотвратить еще большее его обострение. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), леонид слуцкий (политик), дональд трамп, колин пауэлл, оон, магатэ, госдума рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Колин Пауэлл, ООН, МАГАТЭ, Госдума РФ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану

Слуцкий: удары по Ирану не имеют оправдания с точки зрения международного права

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
21 июня, 08:00
Политик считает, что президента США Дональда Трампа втянули в иракский сценарий по смене режима - на этот раз в Тегеране, где новая "пробирка Колина Пауэлла" - "иранская ядерная угроза".
"Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий отметил, что усилия переговорного трека отброшены назад, и это вызывает большое сожаление, с учетом того, что иранская сторона от переговоров не отказывалась и отрицала намерения по созданию ядерного оружия.
"Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей…", - сказал парламентарий.
По мнению Слуцкого, необходим срочный созыв Совбеза ООН по ситуации вокруг ирано-израильского конфликта, чтобы предотвратить еще большее его обострение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Клишас прокомментировал удары США по Ирану
Вчера, 05:53
 
В миреИранСШАТегеран (город)Леонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампКолин ПауэллООНМАГАТЭГосдума РФВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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