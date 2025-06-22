Слуцкий прокомментировал удары США по Ирану
Слуцкий: удары по Ирану не имеют оправдания с точки зрения международного права
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Политик считает, что президента США Дональда Трампа втянули в иракский сценарий по смене режима - на этот раз в Тегеране, где новая "пробирка Колина Пауэлла" - "иранская ядерная угроза".
"Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий отметил, что усилия переговорного трека отброшены назад, и это вызывает большое сожаление, с учетом того, что иранская сторона от переговоров не отказывалась и отрицала намерения по созданию ядерного оружия.
"Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей…", - сказал парламентарий.
По мнению Слуцкого, необходим срочный созыв Совбеза ООН по ситуации вокруг ирано-израильского конфликта, чтобы предотвратить еще большее его обострение.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Клишас прокомментировал удары США по Ирану
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