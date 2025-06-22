https://ria.ru/20250622/shejk-2024582908.html

Бабушка модели Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени

Бабушка модели Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени - РИА Новости, 22.06.2025

Бабушка модели Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени

Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:05:00+03:00

2025-06-22T09:05:00+03:00

2025-06-22T09:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сибай

ссср

ирина шейк

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом. Подобную награду получали солдаты и командный состав всех родов войск, партизанских отрядов, проявившие в боях за Отечество особую храбрость, стойкость и мужество, а также те военнослужащие, действия которых способствовали успеху боевых операций Красной армии. Ранее Шейк сообщала, что ее бабушка в 19 лет добровольно ушла на фронт. Она скончалась в 2013 году в Сибае, ей было 90 лет. Двадцать второе июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945). Двадцать четвертого октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

https://ria.ru/20250622/pugachev-2024577406.html

https://ria.ru/20250509/govorov-2015911534.html

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сибай

ссср

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сибай, ссср, ирина шейк, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне