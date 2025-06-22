https://ria.ru/20250622/serov-2024633388.html
Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти - РИА Новости, 22.06.2025
Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в свердловском Серове возросло до пяти, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:46:00+03:00
2025-06-22T13:46:00+03:00
2025-06-22T13:46:00+03:00
свердловская область
серов
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в свердловском Серове возросло до пяти, сообщил глава региона Денис Паслер. По информации окружного главка МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира. Ранее в региональном главке МВД сообщали, что госпитализированы четыре человека – владелец квартиры, где произошло ЧП, и супружеская пара и ребенок, проживающие в расположенной ниже квартире. "Жертв нет, за медицинской помощью обратились пять человек. У одного пострадавшего выявлены ожоги 63% тела, из Серова уже вылетел вертолёт санитарной авиации, мужчина будет госпитализирован в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга", - написал Паслер в своем Telegram-канале. Он уточнил, что у остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае — подозрение на черепно-мозговую травму. После осмотра они были отпущены домой под амбулаторном наблюдение. Губернатор добавил, что поручил собрать данные жильцов пострадавших квартир и выделить им материальную помощь на первоочередные нужды. Помимо этого, он поручил в течении двух дней заменить окна в ряде квартир соседних домов, которые пострадали после хлопка газовоздушной смеси.
https://ria.ru/20250621/lechenie-2024455617.html
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
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свердловская область, серов, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Свердловская область, Серов, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области увеличилось до пяти