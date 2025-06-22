https://ria.ru/20250622/senator-2024594995.html

Переговоры с Ираном имели потенциал для успеха, заявил американский сенатор

Переговоры с Ираном имели потенциал для успеха, заявил американский сенатор - РИА Новости, 22.06.2025

Переговоры с Ираном имели потенциал для успеха, заявил американский сенатор

Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха, заявил американский... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:19:00+03:00

2025-06-22T10:19:00+03:00

2025-06-22T10:42:00+03:00

иран

в мире

сша

александрия окасио-кортес

крис мерфи (сенатор сша)

антониу гутерреш

тегеран (город)

оон

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха, заявил американский сенатор-демократ Крис Мёрфи."Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке", - написал сенатор в своём аккаунте в соцсети Х.В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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иран

сша

тегеран (город)

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иран, в мире, сша, александрия окасио-кортес, крис мерфи (сенатор сша), антониу гутерреш, тегеран (город), оон, магатэ, удар сша по ядерным объектам в иране